Uh oh, s'il y a des feux clignotants rouges et bleus dans ton rétroviseur, tu dois t'arrêter. L'emoji de voiture de police venant en sens inverse montre l'avant d'une voiture de police avec des feux rouges et bleus, un pare-brise et deux phares. Le style de l'emoji varie selon le clavier emoji. Cet emoji est souvent utilisé pour faire référence aux forces de l'ordre, aux policiers, aux infractions au code de la route, au crime ou à une urgence. Utilisez cet emoji si vous voulez parler de la police ou si vous devez intervenir et contrôler vos messages. Exemple : Jen s'est fait arrêter pour excès de vitesse. 🚔

Copie

Keywords: police, voiture de police de face

Codepoints: 1F694

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )