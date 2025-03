Un policier patrouille dans une communauté pour assurer sa sécurité. Leur travail consiste à arrêter les criminels et à les jeter en prison. L'emoji policier montre une personne portant un uniforme de police bleu avec un badge doré et un chapeau de police bleu. Cet emoji est disponible dans différents tons de peau pour représenter tous les hommes et femmes des forces de l'ordre. L'emoji policier est souvent utilisé pour parler de policiers, de crime, de criminels, d'arrestations, de danger, de sécurité, de lois et de contraventions pour excès de vitesse. Utilisez cet emoji si vous parlez d'un policier ou de quelque chose lié à un responsable de l'application des lois. Exemple : Maggy va à l'école pour être flic 👮‍♀️ . Elle veut changer le système pour le mieux.

Copie

Keywords: flic, officier, officier de police, police

Codepoints: 1F46E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )