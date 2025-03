👮 officier de police + 17 variants

Arrêtez voleur! Vous êtes en état d'arrestation. Un policier est embauché pour servir et protéger une communauté afin d'assurer sa sécurité. Soyez prudent sur la route, car si vous accélérez, vous pourriez vous faire arrêter par un flic. Lorsqu'une sirène est allumée et que les lumières clignotent, vous pouvez avoir des ennuis. Suivez la loi pour éviter les menottes et la prison.