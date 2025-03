Les temples hindous se trouvent partout dans le monde et sont utilisés par des personnes qui pratiquent l'hindouisme. L'émoji du temple hindou montre une grande structure avec des marches et un drapeau au sommet. Le style et la couleur du bâtiment varient selon le clavier emoji. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de la religion hindoue, des lieux de culte ou de pays comme l'Inde où la foi hindoue est pratiquée par la plupart des gens. Exemple : John et moi allons à aujourd'hui.

Copie

Keywords: hindou, religion, stūpa, temple

Codepoints: 1F6D5

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )