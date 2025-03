Avez-vous vu la Tour de Tokyo ? C'est un incontournable et une attraction touristique très recherchée à Tokyo, au Japon. L'emoji de la tour de Tokyo montre une tour de style treillis rouge avec une terrasse d'observation. La tour de Tokyo est un centre de communication et d'observation. C'est le deuxième plus haut bâtiment du Japon à 332,9 mètres de haut. La tour de Tokyo a été construite en 1957, est une attraction touristique principale et est considérée comme l'un des principaux symboles du Japon. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de Tokyo, de la culture japonaise, des sites touristiques, des tours d'observation ou des hautes structures. Exemple : Il y a eu 3 heures d'attente pour arriver au sommet de 🗼 mais la vue en valait la peine.

Keywords: tokyo, tour, tour de tokyo

Codepoints: 1F5FC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )