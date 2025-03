Nakita mo na ba ang Tokyo Tower? Ito ay isang dapat makita at isang mataas na hinahanap na atraksyong panturista sa Tokyo, Japan. Ang Tokyo tower emoji ay nagpapakita ng pulang lattice style tower na may observation deck. Ang Tokyo Tower ay isang sentro ng komunikasyon at pagmamasid. Ito ang pangalawang pinakamataas na gusali sa Japan na may taas na 332.9 metro. Ang Tokyo tower ay itinayo noong 1957, ay isang pangunahing atraksyong panturista, at itinuturing na isa sa mga pangunahing simbolo ng Japan. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang Tokyo, kultura ng Hapon, mga lugar ng turista, mga observation tower o matataas na istruktura. Halimbawa: May 3 oras na paghihintay para makarating sa tuktok ng 🗼 ngunit sulit ang paghihintay .

