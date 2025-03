Ang mga templo ng Hindu ay matatagpuan sa buong mundo at ginagamit ng mga taong nagsasagawa ng Hinduismo. Ang Hindu Temple emoji ay nagpapakita ng malaking istraktura na may mga hakbang at bandila sa itaas. Ang estilo at kulay ng gusali ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita ka tungkol sa relihiyong Hindu, mga lugar ng pagsamba, o mga bansa tulad ng India kung saan ang pananampalatayang Hindu ay ginagawa ng karamihan sa mga tao. Halimbawa: Pupunta kami ni John sa ngayon.

Keywords: hindu, hindu temple, sambahan, templo

Codepoints: 1F6D5

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )