Benvenuto a bordo! L'emoji pilota è pronta per il decollo in molti sessi e variazioni di tonalità della pelle, perché chiunque può pilotare un aereo con il giusto background della scuola di volo. Usa il pilota per dire ai tuoi amici che stai passando alla modalità aereo o quando stai assemblando un esercito di emoji con i migliori cappelli.

Keywords: aereo, pilota

Codepoints: 1F9D1 200D 2708 FE0F

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )