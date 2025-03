Hai bisogno di indicazioni per il tuo prossimo viaggio? Prova a usare una mappa del mondo. Mentre la maggior parte del mondo attuale ora utilizza una mappa digitale o un GPS per le indicazioni stradali, una mappa del mondo può darti un layout completo del mondo. L'emoji della mappa del mondo mostra una mappa pieghevole del mondo. Usa questa emoji quando parli di viaggi, del mondo, di qualcosa di globale, internazionale o di un paese specifico. L'emoji della mappa del mondo emana la sensazione di viaggio e avventura. Questa mappa può anche essere abbinata a un'emoji dell'insegnante per rappresentare una lezione di geografia. Esempio: Dave viaggia sempre in 🗺

Keywords: cartina, mappa, mappa mondiale, mondo

Codepoints: 1F5FA FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )