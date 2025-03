Un agente di polizia pattuglia una comunità per tenerla al sicuro. Il loro compito è arrestare i criminali e gettarli in prigione. L'emoji dell'ufficiale di polizia mostra una persona che indossa un'uniforme della polizia blu con un distintivo d'oro e un cappello da poliziotto blu. Questa emoji è disponibile in diverse tonalità della pelle per rappresentare tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine. L'emoji dell'ufficiale di polizia viene spesso utilizzata quando si parla di agenti di polizia, criminalità, criminali, arresti, pericolo, sicurezza, leggi e multe per eccesso di velocità. Usa questa emoji se stai parlando di un agente di polizia o qualcosa relativo a un funzionario delle forze dell'ordine. Esempio: Maggy andrà a scuola per diventare poliziotto 👮‍♀️ . Vuole cambiare il sistema in meglio.

Keywords: agente, agente di polizia, persone, polizia, poliziotto

Codepoints: 1F46E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )