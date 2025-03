Isang pulis ang nagpapatrol sa isang komunidad para panatilihin itong ligtas. Ang trabaho nila ay arestuhin ang mga kriminal at itapon sila sa bilangguan. Ang emoji ng pulis ay nagpapakita ng isang taong nakasuot ng asul na uniporme ng pulis na may gintong badge at isang asul na sumbrero ng pulis. Ang emoji na ito ay may iba't ibang kulay ng balat para kumatawan sa lahat ng kalalakihan at kababaihan ng nagpapatupad ng batas. Ang emoji ng pulis ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga pulis, krimen, kriminal, pag-aresto, panganib, kaligtasan, mga batas, at mabilis na mga tiket. Gamitin ang emoji na ito kung tungkol sa isang pulis o isang bagay na nauugnay sa isang opisyal ng pagpapatupad ng batas ang iyong pinag-uusapan. Halimbawa: Papasok si Maggy sa paaralan para maging pulis 👮‍♀️ . Gusto niyang baguhin ang sistema para sa mas mahusay.

Keywords: pulis, pulisya

Codepoints: 1F46E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )