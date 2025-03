Uh oh, se houver luzes vermelhas e azuis piscando em seu espelho retrovisor, você precisa encostar. O emoji de carro de polícia que se aproxima mostra a frente de um carro de polícia com luzes vermelhas e azuis, um para-brisa e dois faróis. O estilo do emoji varia de acordo com o teclado emoji. Esse emoji é frequentemente usado para se referir a autoridades, policiais, infrações de trânsito, crimes ou emergências. Use este emoji se quiser falar sobre a polícia ou se precisar intervir e policiar suas mensagens. Exemplo: Jen foi parada por excesso de velocidade. 🚔

Copiar

Keywords: polícia, veículo, viatura policial, viatura policial se aproximando

Codepoints: 1F694

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )