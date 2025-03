Un'ambulanza è un veicolo immediatamente riconoscibile e la versione emoji non è diversa. Anche se speriamo che tu non riceva mai questa emoji inviata da una persona cara, potrebbe essere molto utile in casi di emergenza. In alternativa, invialo al tuo amico la mattina dopo una festa per fargli sapere che hai bevuto troppo e che stai "morendo".

Keywords: ambulanza, veicolo

Codepoints: 1F691

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )