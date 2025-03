L'emoji dell'auto da corsa scattante raffigura un'auto rossa (o arancione) con due ruote nere. Alcuni venditori mostrano un pilota che indossa un casco da corsa. Questa emoji può essere usata per dire direttamente che hai visto qualcuno in una macchina da corsa o che eri alle gare. Può anche significare che sei in movimento, che ti affretti a fare le cose.

Keywords: auto da corsa, f1, gran premio

Codepoints: 1F3CE FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )