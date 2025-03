Êtes-vous dirigé vers le haut ou vers le bas ? Un ascenseur est une excellente option pour ceux qui veulent éviter les escaliers. L'emoji de l'ascenseur montre un carré bleu avec trois bonhommes allumettes dans un rectangle et des flèches au-dessus d'eux pointant vers le haut ou vers le bas. La couleur et le style de cet emoji varient selon le clavier emoji. Utilisez l'emoji ascenseur lorsque vous parlez d'ascenseurs, d'ascenseurs et de bâtiments à plusieurs étages, comme un hôtel, un hôpital ou un immeuble de bureaux. Exemple : « Danny a peur du parce qu'elle est restée coincée dessus une fois. Nous allons prendre les escaliers.

Keywords: accessibilité, ascenseur, monte-personnes

Codepoints: 1F6D7

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )