L'emoji bagage à gauche est une icône carrée avec une valise et une clé à l'intérieur, et indique un endroit où vous pouvez laisser vos bagages en charge moyennant des frais. En voyage, c'est agréable de pouvoir déposer ses bagages et explorer la région sans encombre. Les consignes à bagages sont les plus courantes en dehors des États-Unis dans les gares, mais peuvent également être trouvées dans les hôtels et les aéroports.

Keywords: bagages, consigne

Codepoints: 1F6C5

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )