Ang kaliwang luggage emoji ay isang parisukat na icon na may maleta at susi sa loob nito, at nagsasaad ng isang lugar kung saan maaari mong iwanan ang iyong bagahe na dinaluhan nang may bayad. Habang naglalakbay, maganda na magawa mong ihulog ang iyong mga bag at tuklasin ang lugar na walang harang. Ang mga kaliwang lugar ng bagahe ay pinakakaraniwan sa labas ng Estados Unidos sa mga istasyon ng tren, ngunit maaari ding matagpuan sa mga hotel at paliparan.

Keywords: bagahe, locker, maleta, naiwan, naiwang bagahe

Codepoints: 1F6C5

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )