Ang emoji ng name badge ay mukhang katulad ng pulang apoy ngunit may puting espasyo para isulat ng isa sa kanilang pangalan. Ang emoji ng name badge ay perpekto para sa mga sitwasyon kung saan nakalimutan mo ang pangalan ng isang tao, o kapag may gusto kang sabihin maliban sa "Bagong telepono, sino ang hindi?"

Keywords: badge, badge ng pangalan, pangalan

Codepoints: 1F4DB

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )