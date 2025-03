Nenhum som permitido! O sino com uma barra no meio significa que é hora de ficar quieto. Quando você vê este emoji, significa que é hora de verificar todos os seus dispositivos para garantir que todas as campainhas, alertas e quaisquer outros objetos que façam barulho estejam desligados. Use este emoji quando não quiser interrupções de fontes externas. Você quer que seja completamente silencioso ou para aqueles que estão juntos para ouvir apenas uma única fonte e não se distrair com outros toques ou alertas. Exemplo: Não se esqueça que todo telefone deve ser 🔕 ”

Keywords: mudo, proibido, quieto, silencioso, sino, sino silenciado

Codepoints: 1F515

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )