Você sabia? No século 18, o som de uma buzina significava que você tinha correspondência. Hoje, você provavelmente receberá um e-mail ou nota em sua porta informando que o correio está esperando por você. O emoji de buzina postal mostra um chifre arredondado de latão com uma gravata vermelha presa a ele. Este emoji é semelhante a um símbolo que muitos serviços postais usam em todo o mundo. Use este emoji ao falar sobre um momento histórico, um instrumento de sopro ou o serviço postal. Exemplo: Mamãe conseguiu um emprego nos correios 📯 .

Keywords: corneta, correios, postal

Codepoints: 1F4EF

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )