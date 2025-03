Magtapon ng isang bagay sa sahig? Kumuha ng walis at walisin ito. Ang walis na emoji ay simbolo ng kalinisan at kalinisan. Ito rin ang pagpipilian sa transportasyon para sa mga mangkukulam. Ang walis emoji ay nagpapakita ng isang tradisyonal na kahoy na walis na may mahabang parang stick na hawakan at mga bristles. Ang emoji na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kalinisan. Ang walis na emoji ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang paglilinis, kasambahay, isang bagay o isang taong marumi at kailangang linisin at kung ano pang bagay na umiikot sa kalinisan. Maaari rin itong gamitin sa konteksto ng mga mangkukulam at Halloween. Halimbawa: Benny, kunin ang 🧹at linisin ang iyong kalat.

Keywords: bruha, maglinis, magwalis, walis

Codepoints: 1F9F9

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )