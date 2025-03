Boxers o brief? Ang mga brief ay isang pangkaraniwang damit na panloob na isinusuot ng mga lalaki, gayunpaman may ilang mga salawal din para sa mga babae. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa underwear, speedos, at iba pang undergarment. Maaari ding gamitin ang emoji na ito para pag-usapan ang isang bagay na mabaho.