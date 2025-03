Humarap ka sa salamin at magsabi ng magagandang bagay tungkol sa iyong sarili. Makikita mo ang repleksyon mo sa salamin at ikaw ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Ang mirror emoji ay nagpapakita ng pabilog na pampalamuti na salamin na may sumasalamin na salamin. Ang estilo ng salamin ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang mirror emoji ay madalas na nauugnay sa kagandahan, vanity, at reflections. Gamitin ang emoji na ito kapag gusto mong pag-usapan ang iyong larawan o reflection. Halimbawa: Si Beth ay nahuhumaling sa kanyang sarili. Lagi niyang tinitingnan ang sarili niya sa 🪞

Keywords: reflector, repleksyon, salamin

Codepoints: 1FA9E

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )