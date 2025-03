Ang emoji ng kama ay nagpapakita ng isang gawang kama sa isang kayumanggi o pulang frame. Sa mga platform, ito ay ipinapakita na may pula, asul o berdeng mga sheet. Mayroon itong unan at headboard. Walang tao sa kama na ito, at maaaring gamitin para sabihing inaantok ka na at gusto mo nang matulog.

Keywords: higaan, hotel, tulog

Codepoints: 1F6CF FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )