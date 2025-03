Renverser quelque chose par terre ? Prenez un balai et balayez-le. L'emoji balai est un symbole d'ordre et de propreté. C'est aussi le choix de transport pour les sorcières. L'emoji balai montre un balai en bois traditionnel avec un long manche en forme de bâton et des poils. Cet emoji dégage une sensation de propreté. L'emoji balai est souvent utilisé pour parler de nettoyage, de femmes de ménage, de quelque chose ou de quelqu'un qui est sale et qui doit être nettoyé et de tout ce qui concerne la propreté. Il peut également être utilisé dans le contexte des sorcières et d'Halloween. Exemple : Benny, attrape le 🧹 et nettoie ton bazar.

Copie

Keywords: balai, balayage, nettoyage, sorcière

Codepoints: 1F9F9

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )