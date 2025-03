Un tisket, un tasket, avez-vous le panier pique-nique ? L'emoji du panier montre un panier tissé rond avec deux poignées et quelque chose à l'intérieur. La couleur et le style du panier varient en fonction du clavier emoji. Cet emoji est souvent utilisé pour parler d'un pique-nique, d'un barbecue ou d'un panier-cadeau. Vous pouvez également utiliser cet emoji lorsque vous parlez d'un panier à linge ou de tout autre panier que vous utiliseriez pour contenir des articles. Exemple : Carl et Lisa apportent le 🧺 pour le pique-nique de demain.

Keywords: agriculture, linge, panier, pique-nique

Codepoints: 1F9FA

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )