Vos chaussettes disparaissent toujours au lavage ? Eh bien, au moins vous les avez lavés. Les chaussettes absorbent la sueur de vos pieds et peuvent commencer à sentir mauvais au bout d'un moment. L'emoji chaussettes montre une paire de chaussettes de style équipage pour vos pieds. La couleur, le style et la position des chaussettes varient selon le clavier emoji. L'emoji chaussettes est souvent utilisé pour parler de vêtements, de chaussures de tennis, de course à pied et de pieds. Les emoji chaussettes peuvent également être utilisés pour parler de quelque chose ou de quelqu'un qui pue. Utilisez cet emoji lorsque vous avez besoin de parler d'une paire de chaussettes douillettes ou de tout ce qui s'y rapporte. Exemple : Gina, je ne trouve pas de correspondance 🧦, pourquoi disparaissent-elles toutes ?

Keywords: chaussettes, pieds, vêtements

Codepoints: 1F9E6

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )