Généralement utilisée pour les cérémonies religieuses et les festivals en Inde, la lampe Diya est un bol d'argile peu profond qui contient une mèche de coton imbibée d'huiles végétales ou de ghee. Semblables à une bougie, les lampes Diya créent une atmosphère calme et sereine et sont très spéciales pour de nombreuses personnes. Utilisez cet emoji lorsque vous célébrez des fêtes telles que Diwali.

Keywords: ārtī, diwali, diya, huile, lampe, lampe à beurre

Codepoints: 1FA94

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )