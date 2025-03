Tipicamente utilizzata per cerimonie e feste religiose in India, la lampada Diya è una ciotola di argilla poco profonda che contiene uno stoppino di cotone bagnato con oli vegetali o burro chiarificato. Simile a una candela, le lampade Diya creano un'atmosfera calma e serena e sono molto speciali per molte persone. Usa questa emoji quando festeggi festività come Diwali.

Keywords: deepak, deepam, divaa, diya, lampada a olio tradizionale

Codepoints: 1FA94

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )