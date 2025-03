L'emoji del sapone mostra una saponetta scivolosa e frizzante usata nelle docce e nei bagni. L'emoji del sapone può essere raffigurata in rosa o in un colore verde acqua, ma non importa quale sia la forma di una barra. Questa sostanza scivolosa è incredibilmente importante quando si ricorda a qualcuno di mantenere una corretta igiene e lavarsi le mani!

Keywords: bagno, sapone, saponetta, schiuma

Codepoints: 1F9FC

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )