Non pugnalare nessuno alla schiena, soprattutto non con un coltello da cucina! L'emoji del coltello da cucina rappresenta un coltello da chef trovato in cucina per tagliare e sminuzzare carne, verdure, frutta e altri ingredienti per cucinare un pasto. Questa emoji viene utilizzata anche quando si parla di pugnalare figurativamente qualcuno alla schiena e perdere la sua fiducia.