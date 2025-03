Questa emoji presenta una scatola da asporto cinese bianca con la tradizionale stampa rossa sul lato. Questo è il segno internazionale per il cibo da asporto e può farti sbavare solo a guardarlo. Se stai per gustare un delizioso pasto a base di cibo da asporto, questa emoji è quella giusta per te. Il modo perfetto per conservare i tuoi avanzi. Qualsiasi cibo che non riesci a finire oggi, puoi mangiarlo domani.

Copia

Keywords: confezione da asporto, scatola d’asporto

Codepoints: 1F961

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )