Manda, caffè, per favore. Hai bisogno di un po' di caffeina? Questa emoji è una buona scelta. L'emoji della bevanda calda mostra una tazza di caffè piena di un liquido marrone scuro e linee che rappresentano il vapore caldo sopra la tazza. Questa emoji viene spesso utilizzata quando si parla di caffè, caffeina, cioccolata calda, espresso o qualsiasi altra bevanda calda. Questa emoji può anche essere usata come simbolo per qualcosa di caldo, quando fuori fa freddo. Usa questa emoji quando sei molto stanco e hai bisogno di una tazza di caffè per svegliarti. Esempio: Gina è irritabile. Non le parlo finché non l'ha avuta ☕

Keywords: bevanda, bevanda calda, caffè, fumante, tè caldo

Codepoints: 2615

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )