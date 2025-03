il suo segno di divieto è l'emoji dell'acqua non potabile. Ti dice che non è sicuro bere! Lo spicket, noto anche come rubinetto, sta riempiendo un bicchiere. È anche circondato da un cerchio rosso attraversato da una barra. Questa emoji potrebbe essere usata letteralmente, ad esempio quando si viaggia in un paese senza acqua potabile sicura. Potrebbe anche essere usato come uno scherzo per avvertirti di non bere un intruglio, alcolico o altro!

Keywords: acqua, acqua non potabile, non potabile, simbolo, simbolo acqua non potabile, simbolo di acqua non potabile

Codepoints: 1F6B1

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )