su señal de prohibición es el emoji de agua no potable. ¡Te dice que no es seguro beberlo! El grifo, también conocido como grifo, está llenando un vaso. También está rodeado por un círculo rojo con una barra que lo atraviesa. Este emoji podría usarse literalmente, como cuando se viaja a un país sin agua potable segura. También podría usarse como una broma advirtiéndole que no beba un brebaje, ¡alcohólico o de otro tipo!

Keywords: agua, agua no potable, no potable

Codepoints: 1F6B1

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )