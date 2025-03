🕺 lalaking sumasayaw + 5 variants

Nagtatampok ang emoji ng Man Dancing ng isang lalaking nakasuot ng iba't ibang damit at sumasayaw (o dapat nating sabihin, nag-grooving) sa parang disco. Karaniwang inilalarawan na may mga braso at binti sa kalagitnaan ng paggalaw, ang isang daliri ay nakaturo sa langit.