Ang mga tao ay nasa paligid natin kasama ang ating emoji keyboard. Ang taong emoji ay kumakatawan sa isang tao sa lupa. Ang taong emoji ay nagpapakita ng mukha ng isang taong may dalawang bukas na mata, isang ilong, isang nakabukang bibig, at isang maikling buhok. Ang emoji na ito ay hindi partikular sa kasarian at may iba't ibang kulay ng balat. Ang emoji na ito ay maaaring gamitin upang ilarawan ang isang tao. Magagamit din ang emoji na ito para sa isang tao sa komunidad ng LGBTQ na neutral sa kasarian at hindi nakikilala sa isang partikular na kasarian. Halimbawa: Masusuportahan pa ba ng rocket ang 🧑buhay?

Kopya

Keywords: hindi hindi tinukoy na kasarian, kasarian-neutral, matanda, tao

Codepoints: 1F9D1

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )