Halika na mga apo! Pinapabagal mo si lola. Ang de-motor na wheelchair emoji ay nagpapakita ng isang power chair na may mga gulong, isang footrest, isang armrest, at isang upuan. Ang estilo ng emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag tumutukoy sa mga matatanda o may kapansanan. Ito ay isang tool na tumutulong sa kanilang makalibot sa kanilang sarili. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga matatandang tao at mga tool para sa mga taong may kapansanan. Halimbawa: Iniwan tayo ni Lola. Mabilis si Heris.

Keywords: de-kuryenteng wheelchair, pagiging naa-access

Codepoints: 1F9BC

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )