Vamos netos! Você está atrasando a vovó. O emoji de cadeira de rodas motorizada mostra uma cadeira elétrica com rodas, apoio para os pés, apoio de braço e assento. O estilo do emoji varia de acordo com o teclado emoji. Este emoji é frequentemente usado quando se refere a pessoas idosas ou deficientes. Esta é uma ferramenta que os ajuda a se locomover por conta própria. Use este emoji ao falar sobre pessoas mais velhas e ferramentas para pessoas com deficiência. Exemplo: Vovó nos deixou para trás. Ele é rápido.

Keywords: acessibilidade, cadeira de rodas motorizada

Codepoints: 1F9BC

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )