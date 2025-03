Olhe para a sua direita! Está ali. O emoji de seta para a direita mostra um quadrado com uma seta branca no meio apontando para a direita. A cor do quadrado varia de acordo com o teclado emoji. Este emoji é usado para se referir a algo na direção certa. Use este emoji se precisar dar instruções ou apontar para algo em suas mensagens. Exemplo: Brenda, as laranjas estão à ➡ das peras

Keywords: direção, direita, leste, seta, seta para a direita

Codepoints: 27A1 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )