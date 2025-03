Contorne o objeto e continue. A seta para a direita curvando o emoji é um emoji direcional apontando para o canto superior direito da tela. A seta para a direita curvando o emoji mostra um quadrado com uma seta branca curvada no meio apontando para cima à direita do quadrado. A cor do quadrado varia de acordo com o teclado emoji. Use este emoji quando quiser apontar para algo ou dar direção para contornar algo. Exemplo: John, olha o link aqui ⤴

Copiar

Keywords: curva, seta, seta curva de baixo para cima, seta para a direita curvada para cima, seta para cima

Codepoints: 2934 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )