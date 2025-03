O emoji do receptor de telefone é da parte do monofone dos telefones fixos; a parte em que você fala e ouve. Este emoji é uma ótima maneira de dizer a alguém para ligar para você, ou quando você está horrorizado com alguma coisa e pensa “segure o telefone!”

Copiar

Keywords: aparelho de telefone, comunicação, telefone

Codepoints: 1F4DE

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )