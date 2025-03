Tenha cuidado com um disco de computador, se você arranhá-lo, pode não funcionar. O emoji do disco do computador mostra um disco prateado redondo fechado em uma caixa transparente. A cor do emoji varia de acordo com o teclado emoji. O emoji de disco de computador é frequentemente usado quando se fala sobre tecnologia de computador, disco de música, videogames, software e outros dados que você pode colocar em um disco de computador. Para a geração mais jovem, este disco pode parecer um conceito estranho, pois não é mais amplamente usado para música, filmes ou videogames. Exemplo: papai trouxe sua coleção de jogos de computador 💽 para que possamos jogar.

Keywords: computador, disco, md, mini disc, minidisc, minidisk

Codepoints: 1F4BD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )