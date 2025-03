A impressora encravou novamente! O emoji da impressora mostra uma impressora de computador tradicional com uma bandeja e um pedaço de papel entrando nela. O estilo e a cor do emoji da impressora variam de acordo com o teclado emoji. O emoji da impressora é frequentemente associado a materiais de escritório, materiais de trabalho, documentos importantes e prédios de escritórios. Use este emoji quando estiver falando sobre material de escritório ou imprimindo um documento. Exemplo: Jan, compre tinta para o 🖨

Keywords: acessório, computador, impressora

Codepoints: 1F5A8 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )