Hoje em dia, parece que todo mundo e sua mãe possuem um smartphone! É apropriado que haja um emoji de celular para representar todas as células existentes. Na maioria das plataformas, o telefone celular se parece com o típico telefone retangular com tela sensível ao toque. Alguns até têm aplicativos. Em algumas outras plataformas, o celular parece um pouco desatualizado – eles ainda têm antenas!

Keywords: celular, telefone, telefone móvel

Codepoints: 1F4F1

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )