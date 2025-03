Se você quer bebês fofos, precisa ter certeza de que o DNA do seu parceiro está com boa aparência. O emoji de DNA mostra fios de cromossomos coloridos, retorcidos e em forma de escada. Enquanto a forma permanece a mesma, a cor do emoji DNA varia de acordo com o teclado emoji. O emoji de DNA é frequentemente associado à ciência, medicina e anatomia. Também pode ser usado para falar sobre compatibilidade genética com um parceiro romântico. Exemplo: Katy e Rob têm 🧬 incríveis. Uau, seus filhos vão ser modelos.

Keywords: biólogo, dna, evolução, gene, genética, vida

Codepoints: 1F9EC

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )