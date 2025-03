Essa pessoa com bengala branca é um emoji que pode ajudá-lo a expandir seus horizontes de emojis para incluir pessoas com deficiência visual ou cegueira. Ele mostra uma pessoa usando uma bengala para ajudar a guiá-la enquanto caminha. Use a pessoa com bengala branca quando estiver falando sobre como acomodar mais pessoas com deficiência ou quando estiver falando sobre diversidade nos níveis de habilidade.

Copiar

Keywords: acessibilidade, cego, pessoa com bengala para cego

Codepoints: 1F9D1 200D 1F9AF

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )