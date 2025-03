O emoji de orelha com aparelho auditivo mostra uma orelha humana com um aparelho auditivo com receptor no canal. Os primeiros aparelhos auditivos foram inventados na década de 1870 e pareciam muito semelhantes a um trompete. Este emoji pode ser usado para que alguém saiba que você é surdo ou com deficiência auditiva, então eles precisam falar mais alto.

Keywords: acessibilidade, deficiência auditiva, ouvido com aparelho auditivo

Codepoints: 1F9BB

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )