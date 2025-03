🧑‍🦯 bulag na may puting tungkod + 17 variants

Ang taong may puting tungkod na emoji ay nagpapakita ng isang taong may kapansanan sa paningin gamit ang isang tungkod upang gabayan ang kanilang mga galaw. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa kung paano gumawa ng mga kaluwagan para sa mga taong may kapansanan sa paningin.