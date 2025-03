Questa emoji è un'eccellente rappresentazione di un cane di servizio, in quanto differiscono dai cani per non vedenti. Lo scopo di un cane guida è rilevare disabilità nascoste, come attacchi di panico, convulsioni o persino ipoglicemia! I cani guida vengono assegnati a persone con disabilità sia mentali che fisiche per migliorare la loro qualità di vita.

Keywords: accessibilità, cane d’assistenza, cane da assistenza, cane di servizio

Codepoints: 1F415 200D 1F9BA

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )